Isaac del Toro sigue peleando y fue tercero en la sexta etapa del Tour de Francia

Redacción FOX Deportes

El mexicano Isaac del Toro consiguió un histórico tercer lugar en la sexta etapa del Tour de Francia 2026. El bajacaliforniano cruzó la meta a 2 minutos y 57 segundos del ganador, tras resistir el duro ritmo en los ascensos de alta montaña.

La victoria de la jornada se la llevó su compañero de equipo Tadej Pogacar, quien lanzó un ataque contundente a 43 kilómetros de la meta.}

El esloveno completó una escapada en solitario para ganar con un tiempo de 4 horas, 51 minutos y 21 segundos, superando a Jonas Vingegaard. Con este triunfo en solitario, Pogačar recuperó el liderato general y sumó su vigésima tercera victoria de etapa en la ronda francesa.

La etapa fue de las más exigentes de la edición, con un recorrido de 186.2 kilómetros entre Pau y Gavarnie-Gèdre con fuerte desnivel. El trayecto incluyó los difíciles pasos por el Col d'Aspin y el Tourmalet bajo condiciones de intenso calor que mermaron al pelotón.

El desgaste físico provocó que el entonces líder de la carrera, Torstein Traeen, sufriera un retraso importante antes de abandonar por caída.

Tras este desempeño, Isaac del Toro escaló posiciones clave y se colocó en el tercer puesto de la clasificación general, a 3:27 del liderato.

Asimismo, el ciclista mexicano se mantiene firme en la disputa por la clasificación del liderato juvenil, ocupando puestos de privilegio por el maillot blanco. Los números y el rendimiento del pedalista nacional confirman su gran regularidad en lo que va de la competencia.