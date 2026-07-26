Isaac del Toro recibió felicitación presidencial

Hiram Marín

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, felicitó públicamente al ciclista originario de Ensenada, Baja California, Isaac del Toro, por su histórico resultado.

El integrante del equipo UAE Team Emirates logró el tercer lugar general en la edición 2026 del prestigioso Tour de Francia. Con esta destacada actuación en la ronda gala, el joven deportista mexicano de 22 años se convirtió en el primer representante del país en subir al podio.

Muchas felicidades al joven Isaac del Toro por su histórico tercer lugar en el Tour de France. 🇲🇽🚴‍♂️



Con este gran logro se convierte en el primer mexicano en subir al podio de esta prestigiosa competencia y en el joven más destacado del ciclismo en la actualidad.



México se… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 26, 2026

A través de un mensaje en redes sociales, la mandataria calificó el logro como "un hito histórico para el deporte nacional" que llena de orgullo a la nación. Sheinbaum expresó su reconocimiento al atleta señalando que "su esfuerzo, disciplina y entrega inspiran a todo México" en cada una de sus competencias. Asimismo, la jefa del Ejecutivo reafirmó su admiración por el pedalista agregando que "todo el país celebra este gran triunfo junto a él".

Histórico podio de Isaac del Toro en el Tour de France

Además del histórico tercer lugar de la clasificación general, el deportista de 22 años se adjudicó el maillot blanco como el mejor ciclista joven del Tour. Isaac del Toro acompañó en el podio final al campeón de la edición, el esloveno Tadej Pogacar, y al subcampeón belga Remco Evenepoel.