¡Histórico! Isaac del Toro suma su cuarta victoria en una semana

El mexicano sella una semana inolvidable en Italia

El mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates) ha confirmado su gran momento al apuntarse una nueva victoria, en esta oportunidad la 77 edición del Trofeo Matteotti, con salida y llegada en Pescara y 195 kilómetros de recorrido.

Del Toro, ganador esta semana del GP Industria, del Giro de la Toscana y de la Copa Sabatini, se ha impuesto en cuatro de las cinco clásicas italianas del calendario, acumula ya dieciséis victorias como profesional y ha logrado el triunfo 84 del UAE de la temporada.

Isaac del Toro, muy cerca de consolidarse como el ganador del Giro de Italia 2025

El mexicano lidera el Giro con ventaja de 41 segundos sobre Richard Carapaz y de 51 sobre Simon Yates
El capitán del equipo UAE, Juan Ayuso, abandonó la competencia, lo que provocará que el equipo se enfoque en el triunfo de Del Toro
La caravana multicolor poco a poco se acerca a Roma
La etapa 18 fue extenuante
El alemán Nico Denz fue el ganador de la etapa 18
Denz tuvo una escapada en solitario y así llegó a la meta
Del Toro no ha soltado la 'maglia rosa'

En esta oportunidad no ganó en solitario, sino que demostró su velocidad terminal para liderar el grupo cabecero y preceder en la meta de Pescara al portugués Rui Costa (EF Education-EasyPost) y al español Pau Miquel (Kern Pharma).

Del Toro se convierte en el primer mexicano en ganar esta prueb a, en cuyo palmarés releva al venezolano Orluis Aular (ex Caja Rural, esta temporada en Movistar).

