Estoy disfrutando mi primer Tour de Francia: Isaac del Toro

EFE

El mexicano Isaac del Toro (UAE Emirates ), tercero de la general y maillot blanco de mejor joven del Tour de Francia, dijo este domingo que "los planes del equipo marchan según lo previsto" y que ante todo trata de "disfrutar" de su debut en la 'grande boucle'.

"Ya he tenido un año bastante bueno y toda esta semana está pasando según lo previsto. Seguimos con el plan, intentamos dar lo mejor de nosotros como equipo y lo conseguimos cada día", comentó tras subir al podio a enfundarse un día más el maillot blanco de los jóvenes.

A strong first week of racing 🇫🇷 comes to an end 💛🤍@TamauPogi leads the #TDF2026 , with @ISAACDELTOROx1 sitting third overall and continuing in the White Jersey.



Good job, boys👏#WeAreUAE pic.twitter.com/guyhLYffgN — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) July 12, 2026

Tercero en la general a 3.27 del líder del Tour, el esloveno Tadej Pogacar, el ciclista de Ensenada trata de vivir feliz su primera experiencia en las carreteras francesas.

"Simplemente trato de disfrutar de todo esto, de disfrutar del Tour y de pasármelo bien", concluyó.

Van der Poel ganó la etapa 9

El neerlandés Mathieu Van der Poel (Alpecin Premier Tech) brindó un homenaje a su abuelo, el mítico Raymond Poulidor, imponiéndose en un reducido sprint de cuatro corredores en la novena etapa, disputada entre Malemort y Ussel, de 154,6 km, en la que mantuvo el maillot amarillo el esloveno Tadej Pogacar (UAE).