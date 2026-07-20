Espectacular escapada de Richard Carapaz en la etapa 18 del Tour

Redacción FOX Deportes

La decimoctava etapa del Tour de Francia unió Voiron con Orcières-Merlette en una dura jornada de alta montaña. El ecuatoriano Richard Carapaz firmó una actuación espectacular al escaparse en solitario y cruzar la meta en primer lugar. Con esta brillante victoria, el corredor latinoamericano agrandó su legado en la competencia y se metió en el top 10 general.

Por su parte, el mexicano Isaac del Toro demostró madurez y solidez al cruzar la línea de meta en el puesto 17. Su gran rendimiento le permitió conservar el tercer puesto de la clasificación general y defender el 'maillot' blanco, con el que el de Ensenada continúa firme como el líder de los jóvenes y en puesto de podio.

En la lucha por el 'maillot' amarillo de líder general, Tadej Pogacar administró con soltura su ventaja en el grupo de favoritos. Sin ceder terreno frente a sus perseguidores, el esloveno afianzó su liderato absoluto en la competencia. La brecha que mantiene en la cima lo coloca a muy poco de volverse inalcanzable camino al título.

El exigente recorrido entre Voiron y Orcières-Merlette sirvió de preámbulo antes del tramo decisivo. Los ciclistas se alistan ahora para la etapa 19, una durísima jornada alpina con final en el Alpe d'Huez. Restan pocas batallas en la montaña antes de definir la gloria en la recta final del Tour.