En cerrado final, Mauro Schmid ganó la etapa 13 del Tour de Francia

Redacción FOX Deportes

El ciclista suizo Mauro Schmid se impuso por un estrecho margen a Harold Tejada para ganar el viernes la etapa 13 del Tour de Francia, mientras que el británico Tom Pidcock terminó tercero y se colocó entre los cuatro primeros de la clasificación general, reduciendo su diferencia con el líder de la general, Tadej Pogacar.

El tetracampeón Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) se mostró satisfecho de no tener que luchar por la victoria de etapa y terminó con el pelotón más de siete minutos después, conservando una ventaja de tres minutos y 36 segundos sobre el segundo clasificado, Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), en la lucha por el maillot amarillo.

Pidcock, que ocupaba el décimo puesto en la general antes de la etapa, ascendió al cuarto lugar y está ahora a cuatro minutos y 15 segundos de Pogacar. Remco Evenepoel marcha tercero, nueve segundos por delante de Pidcock.

El mexicano Isaac del Toro cruzó la meta en la posición 39 tras mantenerse protegido en el pelotón principal, un resultado sólido que le permite mantenerse firme en la pelea por los primeros puestos.

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🏁 104 km

Breakaway -- 37'' -- Chasers -- 5'05'' -- Peloton



💚 Intermediate sprint in 36km#TDF2026 pic.twitter.com/EdARQzszBn — Tour de France™ (@LeTour) July 17, 2026

Gracias a este desempeño, el originario de Ensenada, Baja California, se ubica actualmente en el octavo lugar de la clasificación general frente a los grandes favoritos, mientras que en la clasificación juvenil marcha en la tercera posición en la disputa por el maillot blanco.