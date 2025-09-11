Hiram Marín
Así fue recordado el 11 de septiembre en el deporte estadounidense
Las franquicias de las ligas más fuertes recordaron los actos terroristas de 2001
El 11 de septiembre es una de las fechas de más dolor entre la comunidad estadounidense, sobre todo porque marcó un antes y un después en general para la sociedad.
El derribo de las torres gemelas en actos terroristas generó una herida que jamás se olvidará y las franquicias deportivas de Estados Unidos lo tienen claro.
Por tal motivo y como sucede cada año, las ligas y sus diferentes equipos epublicaron en sus redes sociales oficiales mensajes con el #Neverforget, pues sin duda es algo inolvidable, pero que marcó un rumbo distinto.
Los equipos de casa, de Nueva York, donde se dieron los hechos, fueron como siempre de los más emotivos, tal y como sucedió con el que quizá es el equipo más representativo de la llamada 'Gran Manzana': los New York Yankees.
Otros mensajes destacados fueron los de los Mets, también de MLB, Jets y Giants de la NFL, Rangers e Islanders de la NHL y Knicks y Nets de la NBA.
Pero no solo en Nueva York, también conjuntos como los New England Patriots, Los Angeles Lakers y Cleveland Browns también publicaron mensajes alusivos a la icónica fecha.
