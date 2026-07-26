PSG arrancó la pretemporada con bajas importantes

Oscar Sandoval

Los principales clubes del futbol europeo comienzan a retomar la actividad tras el periodo vacacional y el Mundial 2026. Paris Saint-Germain no es la excepción y regresó a su ciudad deportiva para iniciar la preparación de la temporada 2026/27.

La pretemporada ya está en marcha para el campeón de la Ligue 1 y bicampeón de la Champions League, que tendrá como principal objetivo conquistar por tercer año consecutivo el máximo torneo de clubes en Europa. Deberá entrenar a consciencia y así lo ha hecho desde el primer día.

Luis Enrique no permite relajaciones y los futbolistas disponibles completaron las primeras sesiones con alta intensidad. Entre los jugadores que trabajaron con normalidad destacaron Khvicha Kvaratskhelia y Matvéi Safónov, mientras varios internacionales continúan disfrutando de su periodo de descanso tras participar en la Copa del Mundo.

PSG disputará dos amistosos de preparación frente a Mallorca y Manchester United antes de abrir oficialmente la temporada el 12 de agosto, cuando enfrente a Aston Villa por la Supercopa de Europa en Austria. Cuatro días después buscará un nuevo título ante Lens en la Supercopa de Francia y el 23 de agosto debutará en la Ligue 1 frente a Rennes.