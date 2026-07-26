Publicación: lunes 27 de julio de 2026

Oscar Sandoval

PSG arrancó la pretemporada con bajas importantes

Luis Enrique todavía no cuenta con los jugadores que disputaron el Mundial 2026

Los principales clubes del futbol europeo comienzan a retomar la actividad tras el periodo vacacional y el Mundial 2026. Paris Saint-Germain no es la excepción y regresó a su ciudad deportiva para iniciar la preparación de la temporada 2026/27.

La pretemporada ya está en marcha para el campeón de la Ligue 1 y bicampeón de la Champions League, que tendrá como principal objetivo conquistar por tercer año consecutivo el máximo torneo de clubes en Europa. Deberá entrenar a consciencia y así lo ha hecho desde el primer día.

Luis Enrique no permite relajaciones y los futbolistas disponibles completaron las primeras sesiones con alta intensidad. Entre los jugadores que trabajaron con normalidad destacaron Khvicha Kvaratskhelia y Matvéi Safónov, mientras varios internacionales continúan disfrutando de su periodo de descanso tras participar en la Copa del Mundo.

PSG disputará dos amistosos de preparación frente a Mallorca y Manchester United antes de abrir oficialmente la temporada el 12 de agosto, cuando enfrente a Aston Villa por la Supercopa de Europa en Austria. Cuatro días después buscará un nuevo título ante Lens en la Supercopa de Francia y el 23 de agosto debutará en la Ligue 1 frente a Rennes.

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