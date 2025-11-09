Oscar Sandoval
Por primera vez después de años, PSG tiene competencia en la Ligue 1
Marsella y Lens presionan al líder que tiene dos puntos de ventaja
Paris Saint-Germain enfrenta la campaña más complicada de los últimos años hasta el momento, los títulos han llegado sin que nadie ponga objeción y por más intentos nadie competía con los parisinos que hoy miran por el retrovisor a Marsella y Lens.
Hace dos jornadas, nadie le quiso arrebatar el liderato de la Ligue 1 a PSG que se fue al parón internacional en lo más alto de la tabla gracias a un gol de último minuto que de no llegar significaba compartir la cima.
La falta de competencia en los últimos años provocó que ‘Les Parisiens’ dominaran de punta a punta el futbol francés, sin embargo, este curso tiene dos contendientes intentando cortar su racha de cuatro títulos consecutivos y la batalla apenas comienza.
Para Marsella y Lens se trata de una carrera de resistencia y de no perder el ritmo, deben seguir su camino y mantener la línea, ambos registran una derrota en 12 jornadas y cuentan con poco margen de error.
Dos puntos los separan del líder que suele ser implacable, la pelea solo seguirá si confirman su buen momento en las próximas jornadas y llegan al parón invernal con opciones de pelear por el título.
