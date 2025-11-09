Por primera vez después de años, PSG tiene competencia en la Ligue 1

Oscar Sandoval

Paris Saint-Germain enfrenta la campaña más complicada de los últimos años hasta el momento, los títulos han llegado sin que nadie ponga objeción y por más intentos nadie competía con los parisinos que hoy miran por el retrovisor a Marsella y Lens.

Hace dos jornadas, nadie le quiso arrebatar el liderato de la Ligue 1 a PSG que se fue al parón internacional en lo más alto de la tabla gracias a un gol de último minuto que de no llegar significaba compartir la cima.

La falta de competencia en los últimos años provocó que ‘Les Parisiens’ dominaran de punta a punta el futbol francés, sin embargo, este curso tiene dos contendientes intentando cortar su racha de cuatro títulos consecutivos y la batalla apenas comienza.

𝗔𝘂𝗯𝗮 seals the deal 🫡🇬🇦



Perfectly set up by 𝗢’𝗥𝗶𝗹𝗲𝘆 for our 3️⃣rd of the night 🔥pic.twitter.com/T52m07M6ey — Olympique de Marseille 🇬🇧 🇺🇸 (@OM_English) November 10, 2025

Para Marsella y Lens se trata de una carrera de resistencia y de no perder el ritmo, deben seguir su camino y mantener la línea, ambos registran una derrota en 12 jornadas y cuentan con poco margen de error.

Dos puntos los separan del líder que suele ser implacable, la pelea solo seguirá si confirman su buen momento en las próximas jornadas y llegan al parón invernal con opciones de pelear por el título.