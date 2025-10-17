Nadie quiso arrebatarle el liderato al Paris Saint-Germain

Redacción FOX Deportes

Que un equipo tan inconmensurablemente superior como el Paris Saint-Germain no sea lugar de la Liga de Francia vaya que hubiera llamado la atención, pero no sucedió, pues el Marsella y el Lyon pincharon de último momento en esta jornada de media semana.

El empate 1-1 contra el modesto Lorient comprometió al máximo el liderato del equipo de Luis Enrique, que solo ha ganado uno de sus últimos cuatro partidos en este torneo que ya lleva 10 fechas, sin embargo, el Marsella no aprovechó con el empate que le sacó el Angers, dejó en la cima al PSG.

El PSG llegó a 21 puntos, mientras que el conjunto marsellés se quedó con 19, luego del gol de último minuto que recibió al 90'+6 para el 2-2 final.

Así, el equipo parisino se mantiene en primer lugar, pues aunque el Lyon y el Marsella lo amenazaron, perdieron el botín sobre el final. La segunda posición la guarda el Monaco con 20 unidades.

Así fueron los goles de este Stade du Moustoir, al noroeste de Francia:

· 1-0, 49’: Nuno Mendes encontró su propio rebote en el área y definió con el portero vencido

· 1-1, 50’: Golazo de Igor Silva; desde fuera del área y a la base del poste pese a todos los rivales

Gran resultado para el Lorient, pero que no lo aleja del peligro del descenso, pues con nueve puntos, tan solo tiene dos puntos más que el 17° lugar Auxerre y cuatro por encima del Metz.

La Ligue 1 se mantiene muy competitiva luego de sus 10 primeras jornadas, algo muy valioso considerando que el Paris Saint-Germain vale más de 1 billón de dólares según Transfermakt; que el segundo club mejor cotizado es el Marsella y vale la tercera parte y que el Lyon está tasado en 180 millones de euros, casi la décima parte del monto que se le asigna a la plantilla del club parisino y también estuvo peleando por la cima en esta fecha.

El PSG ha ganado 11 de las últimas 13 ligas de Francia, cuatro de manera consecutiva y parece imposible que algún equipo pueda seguirle el ritmo. La rebelión de esta semana solo quedó en amenaza.