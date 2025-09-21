Monaco aprovecharía la Fecha FIFA para cambiar de técnico

Oscar Sandoval

Dos partidos sin ganar encendieron las alertas en Monaco que podría aprovechar el parón internacional para cambiar de técnico, el austriaco Adi Hütter está en el ojo del huracán y la directiva analizaría su continuidad en estas semanas, no se descarta que sea destituido.

La ilusión se apagó en un par de jornadas en Monaco, el equipo inició la temporada sumando 12 de los primeros 15 puntos y jugando bien al futbol, sin embargo, en 180 minutos perdió cuatro unidades que generaron dudas sobre Hütter quien camina por la cuerda floja.

L’Equipe asegura que el futuro del estratega “parece decidido” y que el club “habría decidido en las últimas horas” terminar con el proyecto del austriaco quien llegó al principado en 2023

El diario francés señala que Edin Terzic comenzó las “negociaciones” con la directiva y que es “el favorito” para tomar el cargo luego de la imagen que ofreció con Borussia Dortmund a quien llevó a la final de la Champions League en 2024.