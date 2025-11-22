El Marsella desaprovechó la oportunidad de quitarle el liderato al PSG

Enrique Gómez

El Marsella desaprovechó una oportunidad que quizá no se le vuelva a presentar…

Que un equipo como el Paris Saint-Germain pierda en un torneo en el que su propia plantilla vale casi lo mismo que todos los demás clubes juntos, no es normal, pero sucedió. Con esto, el equipo marsellés solo necesitaba ganar para quitarle el liderato al ‘cacique’ de la Ligue 1 de Francia, pero no lo hizo.

Empate 2-2 entre el Marsella y el Tolouse, que con un gol en tiempo de compensación reivindicó el liderato para el PSG, pese a la sorpresiva derrota del conjunto parisino en casa del Mónaco.

⏱️ 90+5' | #OMTFC 2️⃣-2️⃣

Match nul entre l'OM et le TFC malgré les deux buts signés 𝗜𝗴𝗼𝗿 𝗣𝗮𝗶𝘅𝗮̃𝗼 🇧🇷 et 𝗣𝗶𝗲𝗿𝗿𝗲-𝗘𝗺𝗶𝗹𝗲 𝗛ø𝗷𝗯𝗷𝗲𝗿𝗴 🇩🇰



🗓️ Prochain RDV, le vendredi 5 décembre novembre à 21 heures sur la pelouse du LOSC. pic.twitter.com/hULUd3BdIl — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 29, 2025

El equipo del sur de Francia tuvo la oportunidad (muy pocas veces concedida) de arrebatar el primer lugar del torneo. Cuando inició la disputa de este compromiso por la Jornada 14, ya todos sabían de la caída del equipo de Luis Enrique, sin embargo, muy pronto empezó el saboteo al encajar un gol tempranero al (Emersonn, 14’) y después, el dejarse empatar cuando había conseguido remontar.

Igor Paixao (66’) y Pierre-Emile Hojberg (74’) le dieron la vuelta al marcador y por casi 20 minutos, el equipo de Roberto De Zerbi se vio en la cima de la tabla de posiciones.

Tras encajar el empate, el Marsella se quedó con 29 puntos, uno menos que el aún líder Paris Saint-Germain.