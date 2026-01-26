Allan Saint-Maximin volverá a la Ligue 1

Oscar Sandoval

Allan Saint-Maximin regresará a la Ligue 1 después de siete años y su salida del América, reforzará a Lens que pelea por el título con Paris Saint-Germain y firmará contrato hasta final de temporada.

(Re)Prise de repères ⛏️



De retour dans l'Artois depuis une semaine, @ArthurMasuaku continue de se familiariser avec ses nouveaux coéquipiers à deux jours de #ESTACRCL. #FiersDEtreLensois #MadeInGaillette pic.twitter.com/HKJ6V4tK8H — Racing Club de Lens (@RCLens) February 2, 2026

El representante de Saint-Maximin tuvo que trabajar a marchas forzadas en el último día del mercado de transferencias en Europa para encontrarle equipo al atacante de 28 años y después de tocar puertas se abrió la de Lens.

El diario Le Parisien señala que el ex de América “está a punto de regresar” al futbol francés y que se encuentra en las instalaciones de los ‘Sangre y Oro’ perfilando los últimos detalles del acuerdo con el que volverá a la Ligue 1, “por los próximos seis meses”.

Saint-Maximin comenzaría a entrenar con Lens a partir de este martes, por la premura del fichaje parece complicado que pueda ser convocado para el juego de la Copa de Francia del miércoles contra Troyes y podría debutar el sábado en liga ante Rennes.