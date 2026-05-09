Racing sorprendió a Estudiantes y se metió a los cuartos de final

Redacción FOX Deportes

Racing dio un golpe de autoridad este domingo 10 de mayo al vencer 1-0 a Estudiantes de La Plata en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi, por los octavos de final del Torneo Apertura 2026.

La 'Academia' resistió la presión del conjunto platense y encontró el premio en el cierre del encuentro. El duelo fue intenso, cerrado y con pocas concesiones defensivas por parte de ambos equipos.

Con este resultado, el cuadro de Gustavo Costas avanzó a los cuartos de final del certamen. Durante gran parte del partido, Estudiantes intentó imponer condiciones con la localía y el empuje de su gente. Racing apostó al orden táctico, a la presión en medio campo y a aprovechar cualquier espacio disponible.

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Con el gol de Santiago Sosa a poco del final, eliminó a Estudiantes en La Plata y se clasificó a los cuartos de final del Torneo Apertura, donde enfrentará a Rosario Central. pic.twitter.com/zIrWe0oDuN — Racing Club (@RacingClub) May 10, 2026

El trámite se mantuvo equilibrado y el marcador parecía encaminado hacia una definición mucho más cerrada. Sin embargo, la visita encontró la diferencia en los minutos finales para silenciar La Plata.

El único gol de la tarde llegó de manera agónica por conducto de Santiago Sosa, quien apareció en el momento decisivo. La anotación desató el festejo de los jugadores y aficionados académicos presentes en el estadio.

Facundo Cambeses también respondió cuando fue exigido y sostuvo el arco en cero en un escenario complicado. Racing manejó los últimos instantes con inteligencia para asegurar el boleto a la siguiente ronda.

Con la clasificación consumada, Racing ya conoce a su próximo rival en los cuartos de final: Rosario Central. El conjunto de Avellaneda llega fortalecido tras eliminar como visitante a uno de los equipos más competitivos del torneo.

Estudiantes, por su parte, quedó eliminado ante su público y cerró una noche amarga en el Jorge Luis Hirschi.La 'Academia' mantiene vivo el sueño de pelear por el título del Apertura 2026.