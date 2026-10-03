La Liga Profesional de Futbol Argentino estrenará formato

EFE

La Liga Profesional de Futbol de Argentina (LPF) presentó este jueves su nuevo formato de campeonatos para 2027 que repartirá ocho trofeos y podría premiar a cuatro equipos diferentes, según describió en una reunión plenaria de los 30 equipos de la máxima categoría junto a Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Futbol Argentino (AFA).

El principal cambio definido incluye un torneo largo de 30 fechas en el que volverán a enfrentarse todos los equipos entre sí más una fecha especial de partidos entre rivales clásicos, con lo que se elimina el actual formato de dos zonas de 15. El mejor de las 30 fechas recibirá el trofeo de campeón de la LPF.

Sin embargo, al llegar a la decimoquinta fecha, los 16 primeros equipos de la tabla anual jugarán un playoff eliminatorio que consagrará al campeón del denominado Torneo Apertura, y en la segunda mitad del año este formato se repetirá para definir al triunfador del Torneo Clausura.

El cuarto trofeo en disputa será el de la ya tradicional Copa Argentina, que incluye a todos los equipos de la LPF más clubes de las categorías de Ascenso y se disputa en formato eliminatorio a partido único en escenarios neutrales.

Los cuatro ganadores (o los segundos en caso de que un mismo equipo gane más de uno de los torneos) disputarán otros cuatro títulos: Trofeo de Campeones, entre los que ganen el Apertura y el Clausura; la Supercopa Argentina, entre el ganador de la Copa Argentina y el del Trofeo de Campeones; la Supercopa Internacional, entre el campeón de la LPF y el del Trofeo de Campeones; y la Recopa de Campeones, un triangular entre los ganadores del Trofeo de Campeones y de las Supercopas Argentina e Internacional.

Descensos

El régimen de descensos en 2027 mantendrá el mismo sistema: bajarán de categoría el equipo que menos puntos sume en el torneo largo anual y el que peor promedio logre a lo largo del mismo período.

El promedio en el futbol argentino es un coeficiente de tres decimales que se obtiene al sumar los puntos obtenidos por los equipos en los últimos tres años y se los divide por la cantidad de partidos disputados en ese período, que para los equipos recién ascendidos comienza desde cero a partir del primer torneo en la LPF.

Clasificación a copas internacionales

Los equipos argentinos de LPF de 2027 competirán por la clasificación a las copas Libertadores y Sudamericana de 2028 a partir de los resultados del torneo anual y tres trofeos.

Los campeones del Apertura, del Clausura y de la Copa Argentina accederán a los primeros tres puestos de clasificación a la Libertadores del siguiente año.

Los tres primeros puestos de la tabla anual reparten los otros tres lugares para la máxima competencia a nivel sudamericano.

Para la Sudamericana se clasificarán los conjuntos que finalicen del cuarto al noveno puesto de la LPF.

Como todos los años, los nueve lugares argentinos para competencias internacionales entran en el juego de los resultados de las combinaciones que genera que un equipo en esos puestos de la tabla anual se consagre campeón de Copa Argentina, Apertura, Clausura, Libertadores o Sudamericana, ya que liberan cupos.