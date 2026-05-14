Histórica clasificación de Belgrano a la final del Apertura 2026

Redacción FOX Deportes

Belgrano firmó una noche histórica en La Paternal y se metió en la final del Torneo Apertura 2026. El 'Pirata' resistió durante 120 minutos ante Argentinos Juniors y terminó imponiéndose 4-3 en la tanda de penales.

El empate 1-1 llevó la definición hasta el límite y convirtió la semifinal en un duelo cargado de dramatismo.

Ahora, el conjunto cordobés enfrentará a River Plate por el título del futbol argentino. Argentinos parecía tener el boleto asegurado, pero Belgrano jamás dejó de competir.

¡GANÓ BELGRANOOOOO! ☠️⚽



El Pirata le ganó por penales (4-3) a Argentinos Juniors, luego de empatar 1-1, y avanzó a la final del Torneo Apertura 2026.#VamosBelgrano 🏴‍☠️ pic.twitter.com/aysFL90znA — Belgrano (@Belgrano) May 17, 2026

Cuando el reloj consumía los últimos segundos del tiempo regular, Nicolás 'Uvita' Fernández apareció al 90+4 para empatar el partido.

Ese gol cambió por completo el ánimo de la semifinal y silenció el estadio Diego Armando Maradona.

Desde ahí, el 'Pirata' encontró fuerza anímica para sobrevivir también al tiempo extra. La definición por penales mantuvo la tensión hasta el último disparo.

¡DEFINIDA LA GRAN FINAL! 🏆🤩 Belgrano se medirá ante River Plate por el título de #ArgentinaEnFOX después de eliminar a Argentinos Jrs. Revive aquí los mejores momentos de la semifinal. #FOXDeportes pic.twitter.com/jo5Jcuvk9h — FOX Deportes (@FOXDeportes) May 17, 2026

Belgrano respondió en los momentos más pesados de la serie y sostuvo la calma frente a la presión del local. Cada cobro acertado acercó más al equipo cordobés a una clasificación que parecía imposible minutos antes.

El disparo definitivo fue obra de Nicolás 'Uvita' Fernández, quien selló el 4-3 y desató la locura celeste.

La clasificación ya quedó marcada como una de las grandes noches en la historia reciente de Belgrano. El equipo cordobés eliminó a uno de los conjuntos más sólidos del torneo y lo hizo en un escenario complicado.

River Plate espera ahora en la final tras superar su propia semifinal y partirá como favorito en la serie.

Pero después de esta remontada épica, el 'Pirata' llega convencido de que puede completar la hazaña.