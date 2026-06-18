Exitosa presentación del campeón Belgrano sobre Rosario Central

Belgrano de Córdoba, que en mayo pasado se consagró campeón del Torneo Apertura de Argentina, derrotó este jueves por 2-1 al Rosario Central de Ángel Di María en el comienzo de una nueva edición del Torneo Clausura del país suramericano.

Los dirigidos por Ricardo Zielinski, que lograron mantener buena parte del equipo campeón, abrieron el marcador antes del final del primer tiempo con un tanto de Nicolás 'Uvita' Fernández', héroe de la final del Apertura ante River Plate.

Lucas Zelarayan, el 'capitán del caos' de Belgrano campeón

El empate del conjunto rosarino llegó promediando la segunda mitad a través de Julián Fernández, pero los cordobeses recuperaron la ventaja a dos minutos del final gracias a un remate desde fuera del área del mediocampista Francisco González Metilli.

El conjunto visitante tuvo en su once inicial al colombiano Jáminton Campaz, en el que marcó su primer partido oficial tras la derrota en los octavos de final del Mundial 2026 ante Suiza y las amenazas posteriores en su contra por una ocasión desperdiciada durante aquel encuentro.

Este jueves también se enfrentaron Sarmiento y Argentinos Juniors y Defensa y Justicia ante Aldosivi.

En el primer turno, el 'Bicho' logró una difícil victoria como visitante por 3-2, en un partido marcado por constantes altibajos.