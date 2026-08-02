Ya nadie recuerda la última vez que América perdió contra Santos

Enrique Gómez

Aunque no ha convencido en este Apertura 2026, el América se mantiene invicto y es favorito en el partido contra Santos Laguna, que ya quisiera dejar dudas y aún así sumar, tal como las Águilas.

Para este duelo por la Jornada 3, los ‘Guerreros’ no tienen puntos y aunque ya se dieron las primeras sorpresas del torneo y justamente en el Estadio Banorte (¿verdad, Cruz Azul?), parece extremadamente difícil que el equipo coahuilense puede vencer al América, pues es algo que no sucede desde 2019.

Así llegan ambos equipos para su último partido de la Liga MX, antes de afrontar la Leagues Cup: