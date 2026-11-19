Enrique Gómez

Después de comprar al club en verano, de gastar 40 millones de dólares en fichajes y de anunciar un nuevo estadio, el dueño del Atlas todavía tiene para romper el mercado de invierno.

César Montes y Erik Lira, dos seleccionados mundialistas y capitanes de la Selección Mexicana, son el objetivo del club rojinegro, que también ya tendría un principio de acuerdo con Denzell García.

Con la entrada de José Miguel Bejos y Grupo PRODI, el Atlas ya hizo una inversión millonaria en esta temporada, pero todo indica que no esperará a la próxima para seguir reforzando al equipo, de hecho, piensa contratar a tres jugadores mexicanos de altísimo perfil para el Clausura 2027.

César Montes

· El club ya contactó al entorno del defensa de 29 años

· El jugador tiene contrato hasta 2029 y está tasado en 7 millones de euros

· Es el primer capitán de la Selección Mexicana

Erik Lira

· El Atlas contactó al Cruz Azul y al propio mediocampista de 26 años

· El club rojinegro está dispuesto a pagar los 11 millones de dólares que piden por él

· Lira, uno de los capitanes del Tri, estuvo a punto de ir al Monaco

Denzell García

· Trasciende que el Atlas ya tiene un acuerdo de palabra con FC Juárez

· Los ‘Zorros’ pagarían 6.5 millones de dólares por el lateral derecho de 23 años

· García fue convocado para la primera fecha FIFA tras el Mundial 2026

Atlas, Pachuca y los equipos que ya fueron campeones en esta década

Los fichajes de Montes y Lira son muy ambiciosos, pues el primero tiene contrato en el Lokomotiv de Moscú y su prioridad es alargar su carrera en Europa (continente al que llegó en 2023), mientras que Lira aún sueña con emigrar al viejo continente; es decir, podría darle el sí al Atlas si es que no llega una oferta que lo satisfaga a él y al Cruz Azul en este mercado de invierno.

Ah, y si todo falla, reportes de medios jaliscienses asegurar que el club iría por Edson Álvarez; parece que el patrón quiere sí o sí a un capitán del Tri.

El equipo rojinegro, conocido por el amor de su gente pese a que casi siempre tiene más penas que glorias, quiere cambiar su realidad y por lo pronto, es quinto del Apertura 2026 con 27 puntos.