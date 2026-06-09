Tres meses después, Marcel Ruiz al fin se operó la rodilla

Enrique Gómez

La cirugía que tuvo que realizarse hace tres meses se acaba de efectuar y al menos todo salió bien.

Marcel Ruiz se sometió a una operación de rodilla para tratarse su lesión de ligamento cruzado y partir de ahora, comenzará una rehabilitación que seguramente lo tendrá fuera de actividad el resto del 2026.

El mediocampista del Toluca regateó la cirugía pensando que con eso se le respetaría el lugar que parecía tener ganado para la Copa del Mundo, sin embargo, Javier Aguirre nunca se convenció de que el mexicano estuviera al 100%, por lo que finalmente no lo incluyó en la lista final. No todo fue en vano, pues al menos el jugador pudo levantar el título de la Copa de Campeones de la CONCACAF ante Tigres.

¿Cuándo y contra quién debuta tu equipo en el Apertura 2026?

A través de redes sociales, el equipo mexiquense informó que el jugador de 25 años fue intervenido quirúrgicamente para atender la lesión que se anunció desde el 13 de marzo. El club aseguró que el procedimiento fue “satisfactorio”, por lo que a partir de ahora comenzará con su fase de rehabilitación.

Toluca celebró la entrega de uno de sus capitanes, quien fue pieza clave en los dos títulos de Liga MX obtenidos en 2026 y el conquistado el 31 de mayo que le permitirá jugar la Copa Intercontinental (misma que podría perderse, pues ya es en diciembre), así como el Mundial de Clubes del 2029.

Ruiz ‘compró’ el tiempo necesario para cerrar en grande la temporada con el Toluca, pero él sabía que tarde o temprano debía operarse y por los tiempos, es probable que lo veamos en acción hasta el 2027.