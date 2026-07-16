Toluca volvió a homenajear su glorioso pasado con su camiseta visitante

Hiram Marín

Toluca ya había sorprendido con su playera como local, inspirada en la gran época de finales de los 90 y principios de los 2000, que emula las hazañas de José Saturnino Cardozo y compañía, por lo que se esperaba que para la indumentaria visitante volviera a dar de qué hablar.

Y sin duda lo hizo, pues este jueves dio a conocer su segunda indumentaria, la cual se remite a la utilizada en el ya lejano 1917, cuando fue fundado el club y que curiosamente aún no contaba con el color rojo distintivo del 12 veces campeón del futbol mexicano.

Inspirada en nuestros orígenes con toques modernos, nuestra nueva camiseta de visitante 👹 pic.twitter.com/OzN6zd7F3E — Toluca FC (@TolucaFC) July 16, 2026

Blanca en su mayoría, pero con vivos no rojos sino azules en el cuello y en las mangas, se complementan con una banda del mismo color en el pecho, que integra además el escudo antiguo del club.

Hace algunos torneos, el equipo ya había presentado una camiseta azul, también en parte como homenaje a los primeros uniformes utilizados por el club.