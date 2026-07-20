Toluca 'blindó' su lateral izquierda y renovó a Jesús Gallardo

Hiram Marín

Toluca aseguró la continuidad de Jesús Gallardo tras concretar la extensión de su contrato hasta 2029. El lateral amarra su estancia en la institución escarlata respaldado por sus convocatorias internacionales y haber disputado su tercer Mundial.

El tabasqueño, quien vio acción en los cinco partidos de la Selección Mexicana durante la Copa del Mundo 2026, mantiene el ritmo competitivo de alto nivel.

Su experiencia con el Tri en Rusia 2018, Qatar 2022 y la justa veraniega de 2026 fortalece el vestidor mexiquense. Tras reincorporarse a la pretemporada escarlata, el carrilero se afianza como pilar del proyecto.

En la cancha, 'Chuy' Gallardo destaca por su desgaste físico, coberturas efectivas y proyección constante hacia el frente.

Hay Chuy para rato. 2️⃣0️⃣2️⃣9️⃣ pic.twitter.com/7wsogcfUWc — Toluca FC (@TolucaFC) July 21, 2026

La renovación hasta 2029 responde a la postura del club por retener la columna vertebral de la plantilla, que además ha sido clave en los dos títulos reciente de los Diablos.

Con el acuerdo firmado, el efectivo lateral izquierdo enfoca sus esfuerzos en pelear los primeros puestos de la Liga MX con la escuadra mexiquense.