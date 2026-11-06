Tigres, por las últimas gotas de honor ante un imparable Cruz Azul

Enrique Gómez

Ya Tigres solo se juega las últimas gotas de honor en el Apertura 2026. El equipo ‘felino’ cierra con dos partidos como local, nada menos que contra los líderes Cruz Azul y América, por lo que al menos buscará despedirse de su afición con victorias que suavicen el desastroso e histórico torneo.

El problema es que Cruz Azul es el equipo en mejor momento y con cuatro victorias consecutivas, es claramente favorito para ganar este duelo por la Jornada 16, pues, además, tiene seis partidos consecutivos sin perder contra el equipo ‘felino’.

Antes de iniciar el torneo, se esperaba que a estas alturas ambos equipos estuvieran peleando por los primeros lugares, pero solo el campeón reinante se presenta en tales circunstancias.

Así llegan ambos clubes para este duelo por la penúltima fecha del Apertura 2026: