Subió el listón de clasificación, pero Monterrey lo sigue sosteniendo

Redacción FOX Deportes

El listón de clasificación ha subido a 21 puntos, lo que no cambió es el equipo que lo sujeta: el Monterrey.

Tras el vibrante 3-3 en el Estadio BBVA, entre los equipos que llegaban en octavo y séptimo lugar, era de esperarse que la línea para llegar a zona de Liguilla aumentara, pero lo cierto es que el equipo regio aspiraba a una victoria en casa que le permitiera subir hacia mejores posiciones.

Un empate bien apreciado por Tijuana, pues sacó puntos pese a irse dos veces abajo en el marcador contra un equipo de altas prestaciones y que además jugaba en casa. El equipo de Sebastián Abreu apenas tuvo el 30% de la posesión, pues desde que empató el partido (60’) se dedicó a defender el resultado y tuvo éxito, pues preservó el marcador hasta el final.

90' ⏱️ | Monterrey 3-3 Xolos |



Repartimos puntos en esta Jornada 15.?️@CervezaTecate pic.twitter.com/W1tAONUEJP — Rayados (@Rayados) November 1, 2026

El doblete de Hugo Cuypers al 19’ y al 45’+1 (el primero por la vía del penal) sirvió para empatar el marcador y poner el 2-1 parcial, sin embargo, también en tiempo de compensación, ‘Xolos’ anotó con el primero de dos goles de Adonis Preciado, quien puso el 3-3 final al 60’.

Jackson Porozo, del visitante, fue quien abrió el marcador apenas al 5’, mientras que Lucas Ocampos puso un 3-2 que duró apenas unos minutos, pues ‘Xolos’ nuevamente respondió.

De esta manera, Rayados se queda en la octava posición con 21 puntos y Tijuana escala al sexto con uno más. Curiosamente, uno de los perseguidores es Querétaro (20 puntos), equipo venido abajo con cuatro derrotas seguidas, pero que tiene un partido pendiente contra Rayados.