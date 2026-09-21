Sorpresivamente, ganaron los sotaneros de la Liga MX

Héctor Cantú

La Jornada 9 del Apertura 2026 dejó resultados inesperados, luego de que solo cuatro equipos lograran la victoria.

Sorpresivamente, los dos equipos con los peores números en lo que va del certamen sumaron tres puntos después de vencer a dos de los conjuntos más poderosos del futbol mexicano.

El caso más llamativo fue el de Juárez, que puso fin a una racha de ocho derrotas consecutivas tras vencer 2-0 a Tigres, conjunto que cayó hasta la posición 16 de la clasificación general.

Juárez, que apenas había marcado cuatro goles en sus partidos anteriores, consiguió anotar dos veces ante el cuadro de la Sultana del Norte gracias a Óscar Estupiñán, protagonista de la victoria.

La otra gran sorpresa la protagonizó Santos en su visita a Toluca, superlíder del campeonato.

Los ‘Guerreros’ vinieron de atrás y se repusieron de un 2-0 en contra para completar la voltereta y llevarse una victoria 3-2, apenas la segunda del equipo en lo que va de la temporada.

Santos aprovechó la superioridad numérica y terminó asestando un duro golpe a los ‘Diablos Rojos’, que sufrieron apenas su segunda derrota del campeonato.

Tanto Santos como Juárez afrontarán la Jornada 10 con la moral por todo lo alto, cuando se midan ante Pachuca y León, respectivamente.