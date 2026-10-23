Enrique Gómez
Si Monterrey ha mejorado, que lo demuestre contra las Chivas
Así llegan ambos equipos para este esperado partido del Apertura 2026
Si es verdad que el Monterrey ha ido creciendo, la mejor forma de comprobarlo es esta semana en casa.
Así que Matías Almeyda debe asegurarse de vencer a sus queridas Chivas, pues solo así el equipo regiomontano podrá defender su lugar en zona de Liguilla y de paso, demostrarles a todos que está a la altura del conjunto rojiblanco, que prácticamente todo el torneo ha peleado por los primeros lugares.
Chivas, en cambio, sabe que está a un par de victorias de amarrar su presencia en los cuartos de final del futbol mexicano y pegar en el Estadio BBVA sería un mensaje poderoso.
Así llegan ambos equipos para este esperado partido por la Jornada 14 del Apertura 2026:
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