Si hay un equipo que puede ganarle al Toluca ese es Tigres; ya lo demostró

Enrique Gómez

La revancha de la última final de la Liga MX llegó demasiado pronto y así como Tigres venció al Toluca en aquel partido de ida que se disputó en el ‘Volcán’, tal vez pueda hacer lo mismo en esta ocasión, pues el duelo por la Jornada 3 del Clausura 2026 es justamente en Nuevo León, donde la ‘U’ se hace fuerte.

Sí… eso no lo podemos negar por más de que Tigres venga de perder en casa ante Pumas por primera vez en 14 años.

¿Podrá Toluca continuar con su paso perfecto y sumar otra victoria que lo confirme en el liderato de la Liga MX? Uno de los mejores partidos que puede ofrecer el futbol mexicano se nos regalará apenas en la segunda semana de competencia en el nuevo torneo.