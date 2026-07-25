Segunda oportunidad para que Chivas demuestre su poder

Enrique Gómez

Con todo lo que hicieron las Chivas el torneo pasado, es posible pensar que la derrota en casa en Toluca fue un accidente, pero, para confirmarlo, el equipo tendrá una segunda oportunidad como local, esta vez contra Juárez. Ahora sí, la victoria es casi una obligación para el equipo de Gabriel Milito.

Por si no fuera suficiente su peso histórico, el Guadalajara ya es el equipo más valioso de la Liga MX para este Apertura 2026, por lo que es claramente favorito sobre el conjunto de Pedro Ciaxinha, más porque seguramente ya usará como titulares a sus seleccionados en el Mundial 2026.

Así llegan ambos equipos para este duelo por la Jornada 2 en el Estadio AKRON: