¿Se lo quitó al Pachuca? Pumas anuncia a Esteban Solari

Enrique Gómez

El equipo que terminó como líder y subcampeón de la Liga MX estaba sin entrenador… hasta ahora.

Pumas acaba de hacer oficial la contratación de Esteban Solari como su nuevo director técnico.

Así, después de la forma tan lamentable en que Efraín Juárez dejó a los Pumas (pues ni siquiera se despidió de la afición y ahora ya fichó por el Győri ETO FC de Hungría), inicia una era en el club con el entrenador argentino, quien durante la última temporada estuvo al frente del Pachuca.

📋 El Club Universidad Nacional informa que Esteban Solari es el nuevo entrenador del primer equipo varonil de Pumas. 🐾



El estratega argentino arriba al cuadro universitario luego de vestir estos colores como jugador en 2007 y 2008 y después de una trayectoria como director… pic.twitter.com/ivK5csbTSw — PUMAS (@PumasMX) June 22, 2026

El nombre estaba destapado desde hace semanas y el acuerdo, aceptado desde hace tiempo, pero según algunos periodistas ‘malpensados’, el equipo auriazul y el técnico no habían hecho público su vínculo para que no fuera tan obvio que el estratega dejó al Pachuca para tener la oportunidad de dirigir a un equipo de mayor popularidad.

El contrato sería por dos años, pues la directiva encabezada por Luis Raúl González no quiere arriesgarse a otro contrato corto, como sucedió con Juárez, cuya falta de renovación empezó a fracturar su relación con la directiva.

¿Cómo le fue a Solari en su etapa al frente de Pachuca?

· 23 partidos dirigidos

· 13 victorias, 4 derrotas y 1 empate

· Eliminado en repechaje del Apertura 2025

· 4° lugar del Clausura 2026 con 31 puntos

· Cayó en semifinales (ante Pumas) el torneo pasado

Antes de llegar a los ‘Tuzos’, el estratega de 46 años dirigió al Everton de Chile y al Godoy Cruz argentino.

Solari, quien jugó brevemente para Pumas en su carrera como futbolista, tenía el deseo de dirigir a este club en algún momento y su oportunidad llegó muy pronto, pues con menos de un año en el futbol mexicano, pudo recalar en un equipo ‘grande’ de la Liga MX, líder y finalista del torneo pasado.