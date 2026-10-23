San Luis dio un gran golpe y Atlante se aleja de la clasificación

Redacción FOX Deportes

Atlético de San Luis impuso su autoridad al vencer 1-0 al Atlante en la Jornada 14 del Apertura. El conjunto rojiblanco firmó una actuación con alto orden táctico y enorme personalidad para imponer sus condiciones como visitante y quedarse con los tres puntos.

Con este triunfo, los potosinos confirman su buen paso en el certamen y se consolidan con firmeza en los puestos de Liguilla Directa.

Se acabó el partido. pic.twitter.com/l6IR8PPzKA — Atlante FC ?⚽️ (@Atlante) October 24, 2026

La gran figura del encuentro fue el atacante chileno-mexicano Benjamín Galdames, quien ingresó de cambio al minuto 57 para transformar el rumbo del juego.

Solo dos minutos después, al 59', el delantero definió con potencia tras una precisa asistencia de Felipe Mora para romper el empate y mandar la pelota al fondo de las redes. La anotación premió el rendimiento colectivo de los potosinos, quienes mostraron paciencia y efectividad al momento de golpear en el área rival.

¡Qué manera de pegarle, Benjamín! ?



Galdames saca el cañón, firma un GOLAZO con un disparo preciso y pone al @AtletideSanLuis al frente ante Atlante. ?#J14 #AP26 ✨ #LaLigaDeLaAfición pic.twitter.com/fjBJ10yx7x — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) October 24, 2026

En la contraparte, la derrota sepulta aún más al Atlante en el certamen, confirmando una racha crítica en la que el equipo azulgrana sigue sin ganar en el torneo.

Pese a los intentos desesperados de la escuadra local por emparejar el trámite, la falta de contundencia volvió a castigarlos en los momentos determinantes. La afición atlantista vio cómo su equipo sumó otro tropiezo que los mantiene hundidos en el fondo de la tabla general sin encontrar el rumbo.

El dramatismo se apoderó del final cuando el árbitro concedió un penal a favor de los Potros tras la revisión en el VAR al minuto 90+4'. Sin embargo, los locales dejaron ir el empate de forma increíble cuando el arquero Gibrán Lajud atajó con solvencia el disparo de zurda ejecutado por Walter Clar. El balón rechazado impactó posteriormente en el travesaño, sellando la dramática victoria del San Luis y decretando el amargo descalabro azulgrana.