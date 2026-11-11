¿Sabías que Atlante va peor que Mazatlán en su último torneo?

Enrique Gómez

Se supone que lo único que tenía en común Atlante con el extinto Mazatlán era el certificado de afiliación para poder jugar en la Liga MX, pero su rendimiento en este año ha sido casi idéntico.

Y es que, en el último torneo de su existencia, el del Clausura 2026, el equipo morado hizo 15 puntos, o sea, más de los que tienen ahora los ‘Potros de Hierro’ en este torneo de Apertura.

Aunque el certificado es el mismo, lo cierto es que deportivamente estos equipos tienen muy poco que ver, de hecho, el único jugador del equipo ‘cañonero’ que hizo la transición al club azulgrana fue Gilberto Adame, pues cabe recordar que Emilio Escalante solo compró el ‘permiso’ del Mazatlán para jugar en Primera División, pero no la plantilla ni ningún otro activo.

Los 7 clubes extintos en este Siglo XXI además del Mazatlán

Por eso, resulta tan llamativo el Mazatlán del Clausura 2026 y el Atlante del Apertura tengan un aprovechamiento tan parecido; de hecho, hasta podría ser exactamente igual con un empate el 20 de noviembre.

Mazatlán en su último torneo

· 15 puntos en 17 fechas

· 22 goles a favor y 37 en contra (-15)

· 16to lugar en la tabla

Atlante en su regreso a Primera

· 14 puntos en 16 fechas

· 16 goles a favor y 26 en contra (-10)

· 16to lugar actual

Misma posición a falta de una jornada, un punto menos y cinco goles de diferencia.

O sea que, si el Atlante ‘roba’ un punto en su visita a Tijuana, terminará el torneo con las mismas 15 unidades con las que se despidió el Mazatlán. Algo de llamar la atención, pues se suponía que el proyecto del equipo azulgrana era más serio, mientras que muchos señalaban que el club morado de estar en abandono y con los jugadores muy desmotivados por el inminente fin de la franquicia.

Eso sí, hay que aclarar que el valor de la plantilla actual del Atlante es mucho menor a la que tenía el Mazatlán, pues, cabe insistir que, aunque no lo parezca, son equipos totalmente diferentes.