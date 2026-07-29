¿Recuerdan a Piero Quispe? Pues ya se regresó a Perú

EFE

El centrocampista creativo peruano Piero Quispe se unió al Universitario de Deportes, el vigente campeón del futbol de su país, tras haber militado en los últimos años en equipos del futbol mexicano y australiano.

Quispe, de 24 años, firmó un contrato hasta finales de 2027 y se unió este martes de inmediato a la disciplina del equipo que dirige el entrenador argentino Héctor Cúper.

El jugador regresó al campeón peruano tras haber jugado en los últimos años en el Pumas de México y el Sydney FC de Australia.

🚨Piero Quispe es nuevo refuerzo de Universitario 🇵🇪.

*️⃣Después de rescindir con Pumas, firmará contrato hasta diciembre de 2027.

ℹ️Primero reportada por @Gustavo_p4 pic.twitter.com/dxQkRqDAO3 — César Luis Merlo (@CLMerlo) July 27, 2026

Quispe jugó 58 partidos e hizo cinco goles con Pumas, club que compró al jugador en 2024 y que recién rescindió su contrato.

El centrocampista se ha convertido en uno de los refuerzos más notorios que ha sumado la U, junto con el delantero ítalo-peruano Gianluca Lapadula, con el objetivo de obtener el título del Torneo Clausura y pelear por el campeonato nacional después de que el Alianza Lima, su clásico rival, se quedara con el pasado Apertura.

La U, que busca alcanzar un histórico tetracampeonato nacional, tras ganar los torneos de 2023, 2024 y 2025, lidera actualmente el Clausura, junto con el Melgar, con seis puntos en dos jornadas que ya se han disputado.