¿Recuerdan a Nelson Deossa? Jugará en el Vasco da Gama

EFE

El centrocampista colombiano del Betis, Nelson Deossa, acordó este fin de semana los términos del contrato que lo unirá hasta junio de 2030 con el Vasco da Gama brasileño, que lo incorporará como cedido por un año, en principio, aunque con una cláusula de compra obligatoria.

Según informaron diversos medios de comunicación brasileños y confirmó EFE de fuentes cercanas al Betis, el exjugador de Pachuca y Monterrey habría recibido permiso para negociar con el Vasco da Gama mientras ambos clubes cierran las condiciones del traspaso con el que el club andaluz pretende recuperar gran parte de los 12 millones invertidos hace un año en su fichaje.

🚨 Mañana se hará la oferta oficial de #VascoDaGama por Nelson Deossa (26) ante #RealBetis. La misma es de un préstamo con opción de compra que sería obligatoria 🇨🇴



👀 El colombiano ya aceptó las condiciones de su contrato, como contó @Pepelias17_ pic.twitter.com/nQNe53Z8an — Pipe Sierra (@PSierraR) June 21, 2026

De este modo, la fórmula que está cerca de cristalizar es la de la cesión por una temporada con una opción de compra obligatoria que rondará los ocho millones de euros de fijo más otros tres variables por objetivos.

Nelson Deossa, mediocentro de 26 años, llegó al Betis el verano pasado procedente del Monterrey mexicano y, en su primera temporada en el futbol europeo, disputó 26 encuentros oficiales en los que no ha marcado ningún gol y ha dado una asistencia.