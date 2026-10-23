Pumas y Tigres, solo uno revivirá sus esperanzas de clasificar a la Liguilla

Redacción FOX Deportes

Dos multicampeones del futbol mexicano están pasando por un momento muy bajo y la situación será peor para el equipo que resulte perdedor de este duelo universitario.

Pumas y Tigres, equipos con aires de grandeza, están fuera de zona de clasificación a falta de cinco jornadas en el Apertura 2026, pero el que resulte vencedor de este partido, reverdecerá sus esperanzas de clasificación, sobre todo si resulta ser el equipo de casa, pues, aunque marcha en 11er lugar, solo cuatro puntos los separan (por ahora) de la octava plaza.

Así llegan ambos equipos para este partido por la Jornada 14 del Apertura 2026: