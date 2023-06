Pumas no está para prometer más: "tenemos que calificar sí o sí"

Por más que Pumas esté considerado como un equipo ‘grande’, lo máximo que puede prometer es clasificar a la Liguilla y a partir de ahí tentar a la magia de la fase final para buscar lo más alto.

Universidad, que el torneo pasado no avanzó ni a reclasificación cuando aún se metían 12 equipos, la tendrá más difícil el próximo certamen, pues aunque ahora seis equipos legarán a cuartos de final, cualquier equipo que haya terminado del 11° puesto hacia abajo, estará eliminado irremediablemente.

“Tenemos que calificar sí o sí, ese es el primer objetivo. No podemos volver a tener ese fracaso, porque deportivamente hablando fue un fracaso, no poder meternos siendo Pumas. Todos nos quedamos con ese sabor amargo, de que no podemos estar viendo la Liguilla por televisión, sino que tenemos que ser protagonistas”, comentó Jesús Molina durante la pretemporada de su equipo en Acapulco.

¿Desaprovecharon? Pumas y los equipos que menos repechajes jugaron

El mediocampista de 35 años se comprometió a responderle a la afición auriazul en la cancha.

“El apoyo de ellos se dio, hubo partidos, como Chivas, que te das cuenta de lo que representa Pumas, con esa afición siempre apoyando y en nosotros queda corresponderles dentro de la cancha, cosa que, en cuestión de resultados, no pudimos el torneo anterior”, agregó el jugador que llegó al club este año.

Pumas tiene una nómina bastante modesta para manejarse como un equipo ‘grande’ y justo a eso tendrá que hacerle frente el ‘Turco’ Mohamed, pues la obligación ineludible de este equipo es avanzar a la siguiente ronda.