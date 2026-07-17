Pumas le debe varias al Pachuca para este Apertura 2026

Redacción FOX Deportes

Uno de los partidos más esperados de la primera fecha se vivirá en Ciudad Universitaria.

Pumas, primer lugar y finalista del torneo pasado, recibe al Pachuca, equipo al cual, de hecho, eliminó en la Liguilla pasada. Encuentro de alto morbo, pues el equipo hidalguense querrá sacar el orgullo y propinarle un debut con derrota a Esteban Solari, estratega que dirigió a los ‘Tuzos’ el torneo pasado, pero que ejecutó su salida para poder dirigir al equipo universitario.

Al Pachuca lo dirige Benjamín Mora, quien prometió diversión en su gestión como estratega.

Así llegan ambos equipos para este duelo por la primera fecha del Apertura 2026: