Pumas descubrirá su realidad en Ciudad Juárez

Enrique Gómez

Después de recuperarse de su terrible presentación en casa contra el Pachuca venciendo como visitante al Toluca, Pumas está listo para descubrir cuál es su realidad en este Apertura 2026.

Universidad visita a uno de los tres equipos que no tiene puntos en este inicio torneo y al único que no hizo goles en las primeras dos fechas, o sea Juárez. El equipo fronterizo está en una situación de apremio y eso lo hace muy peligroso. El conjunto que todavía dirige Pedro Caixinha buscará vencer a Pumas en el Olímpico Benito Juárez por quinta ocasión en la historia.

Así llegan ambos equipos para este duelo por la Jornada 3 de la Liga MX: