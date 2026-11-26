Redacción FOX Deportes

Puebla comenzó a mover sus piezas de cara al torneo Clausura 2027 de la Liga MX y anunció al mediocampista ecuatoriano Jordan Sierra como su primer refuerzo para la próxima campaña, que arrancará en enero.

Desde ?? llega el primer refuerzo para La Franja ? ¡Bienvenido al Pueblota, Jordan Sierra!?



A defender con mucha garra y orgullo el ?⚪️.#LaFranjaNosUne? pic.twitter.com/FkZ7NR3Hsw — Club Puebla? (@ClubPueblaMX) November 25, 2026

Sierra, de 29 años, llega al conjunto poblano con una amplia trayectoria en el futbol mexicano, donde ha defendido las camisetas de Lobos BUAP, Querétaro, Tigres, Toluca, FC Juárez y Mazatlán.

“Con amplia experiencia en el fútbol mexicano, llega como nuevo refuerzo de La Franja el mediocampista ecuatoriano Jordan Steeven Sierra”, informó Puebla a través de un comunicado oficial.

Sierra comenzó su carrera profesional en Ecuador con Manta en 2014 y un año después pasó a Delfín, donde permaneció hasta 2018, cuando dio el salto al futbol mexicano. Ahora comenzará una nueva aventura en la Liga MX con Puebla, que apuesta por su experiencia para fortalecer el mediocampo de cara al Clausura 2027.