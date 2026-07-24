Pese a todo, el técnico de Tigres defendió y agradeció a Ángel Correa

Redacción FOX Deportes

Lejos de despotricar contra Ángel Correa por irse después de solo un año o de criticar la tensión que se generó por su salida hacia River Plate, Guido Pizarro valoró la labor del argentino en Tigres y aunque su baja será casi imposible de suplir, trabajará para mantener al equipo competitivo.

“Ángel era uno de los mejores jugadores de la liga, era fundamental en la parte ofensiva de este equipo y por sus características suplirlo será difícil, las necesidades que tenemos son muy claras y esperemos que completemos la plantilla lo más pronto posible”, comentó el entrenador en la primera conferencia de prensa posterior al anuncio oficial de River Plate acerca del acuerdo alcanzado por el traspaso del ex Atlético de Madrid.

Después de una larga negocaición que incluyó varios disgustos y conflictos en todas las partes involucradas, se dice que el equipo argentino finalmente cubrió los 19 millones de euros (cláusula de rescisión más impuestos) para concretar al fichaje de Correa, quien desde ya pasa a la historia como el fichaje más caro en los registros de los 'Millonarios'.

Terminó el drama, River Plate anunció acuerdo por Ángel Correa Tras una larga telenovela, el club argentino hizo la compra más grande de su historia

Y a pesar de los reportes de que Correa había abandonado a la institución pese a que el pago no se había cubierto, Pizarro defendió a su compatriota.

“Ángel fue un profesional desde el día uno en este equipo, es una gran persona. Aportó valor en la cancha en muchos aspectos. Todo mundo apreciamos cómo se ha comportado. Le estamos agradecidos porque desde el primer día aportó valor dentro del campo”, señaló.

El delantero de 31 años jugó con Tigres del Apertura 2025 al Clausura 2026 y le alcanzó para anotar 23 goles en 54 partidos, además, repartio 14 asistencias. Claramente, su salida es muy dolorosa, pero Pizarro deberá ajustar para mantener a sus Tigres competitivos en este Apertura 2026 que ya comenzó.

“Son decisiones de vida. Él lo transmitió, vino un club y pagó lo que se pedía por él. Nos habría encantado que esta relación hubiera durado mucho más tiempo, pero así es la vida. A mí me ocupa pensar en Tigres que está por encima de todos los nombres y todos los que estamos nos debemos a Tigres”, concluyó Guido, quien espera sumar su primer triunfo en este Apertura 2026 ante Atlético de San Luis, tras perder 3-1 en su debut frente a Tijuana.