Pachuca sigue con gran cierre y vapuleó al Atlas en su casa

Hiram Marín

Los Tuzos del Pachuca aplastaron por un contundente 4-1 a domicilio a los Rojinegros del Atlas, en un duelo crucial de la Jornada 16 del Apertura 2026.

El conjunto hidalguense dominó las acciones de principio a fin, para meter en graves aprietos a la defensiva local y reflejar u superioridad táctica sobre el terreno de juego, que lo colocó de manera contundente en zona de Liguilla.

?? MF | ? Atlas 1-4 PACHUCA ?️



¡VICTORIA DEL PACHUCA Y NOS LLEVAMOS LOS 3 PUNTOS A LA BELLA AIROSA!



Por: @Telcel



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La fiesta de goles comenzó temprano con la contundencia de Salomón Rondón, quien abrió la cuenta para la visita al minuto 22 con un remate letal dentro del área. La presión hidalguense no cesó y, antes de irse al descanso, Nelson Deossa aumentó la ventaja al minuto 43 con un potente disparo de media distancia.

En la parte complementaria, los Tuzos mantuvieron el pie en el acelerador y Oussama Idrissi firmó el tercer tanto al minuto 61 tras una gran jugada de desequilibrio por la banda. Aunque Atlas intentó descontar con un gol de Mateo García al minuto 73, el cuadro hidalguense sentenció la goleada definitiva con la anotación de Alan Bautista al minuto 85.

Con esta victoria arrolladora, Pachuca trepa a los puestos altos de la tabla general con 25 puntos, amarrando un cierre de torneo sumamente prometedor. Por su parte, el Atlas se queda estancado en 22 unidades tras sufrir un duro revés en casa que complica sus aspiraciones en la recta final.