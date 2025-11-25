Ni el horario, ni el pasto debe afectar a Tigres en Tijuana

EFE

El argentino Guido Pizarro, entrenador del Tigres UANL, afirmó que su equipo está concentrado en el trabajo en el campo de este miércoles contra Tijuana, sin importarle la cancha sintética ni jugar de madrugada.

"Ni el horario ni nada nos quita el foco; nos ocupa hacer lo mejor en el campo", señaló el estratega en una rueda de prensa antes del inicio de los cuartos de final del torneo Apertura 2025.

Además de jugar como visitante en la única cancha sintética del circuito, la de los Xolos; los Tigres de Pizarro enfrentarán a su rival a las 21.00 hora local, 23.00 del centro de México, lo cual significa que terminarán el partido en la madrugada de Monterrey.

Pizarro minimizó las condiciones del encuentro, recordó que los Tigres están en buena forma y no tienen espacio para distraerse en algo diferente a salir por la victoria.

"Más allá del campo que es atípico, es un partido de fútbol, en el que nada nos tiene que privar de lo que tenemos que hacer, lo que planificamos en estos días", insistió.

🔥 Último ensayo de cara al inicio de la Liguilla. pic.twitter.com/p7x91EV9GR — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) November 25, 2025

Tigres terminó en el segundo lugar de la fase regular del torneo, con la mejor defensa del campeonato y la segunda ofensiva más letal; sale como favorito para superar a los Xolos del entrenador uruguayo Sebastián Abreu, pero Pizarro no piensa en eso.

"Será un rival difícil que muestra un fútbol práctico con circuitos que conectan y buenos futbolistas. Estamos comprometidos y concentrados", dijo.

Al referirse al centrocampista de 17 años Gilberto Mora, el mejor talento joven del fútbol mexicano, el entrenador lo calificó de grandísimo jugador, sin embargo, recordó que Tijuana tiene un gran equipo y se cuidarán de todas sus figuras.

"Han hecho un gran semestre debemos y estar atentos de todo el equipo", observó.