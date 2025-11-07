Nada personal, pero Cruz Azul debe eliminar a los Pumas

EFE

El Cruz Azul, dirigido por el argentino Nicolás Larcamón, recibirá a los Pumas, en los que se desempeña el guardameta costarricense Keylor Navas, en una apuesta a terminar como líder en el Apertura del fútbol mexicano.

Con 10 victorias, cinco empates, una derrota y 35 puntos, los Azules encabezan la tabla de posiciones una unidad encima del campeón Toluca y el subcampeón América; o sea, si vencen a los universitarios en la última jornada, asegurarán pasar como primer clasificado a los cuartos de finales.

Cruz Azul muestra la tercera defensa más segura del torneo con 17 goles recibidos, seis menos que Pumas, y exhibe el sexto ataque más letal con 30 anotaciones, nueve más que su rival de turno. Sin embargo, esos números dicen poco por tratarse de un duelo entre dos equipos con gran rivalidad que suelen dar buenos partidos.

Pumas ocupa el décimo escaño, último de la zona de reclasificación y está obligado a ganar para seguir vivo en el campeonato, un agregado a las expectativas del duelo.

Al acecho del primer lugar, Toluca y América se batirán entre ellos este sábado en el duelo más esperado de la jornada; el sobreviviente tendrá asegurado el primer lugar, si Cruz Azul no supera a Pumas, o el segundo.

La última fecha del campeonato se jugará con cinco clasificados a la liguilla de los ocho mejores: Cruz Azul, Toluca, América, Tigres UANL y Monterrey. Las Chivas de Guadalajara recibirán el sábado a Monterrey con todo a favor para también asegurar su boleto a cuartos, lo cual conseguirán si ganan, empatan o pierden por poco margen.