Publicación: viernes 7 de noviembre de 2025

EFE

Nada personal, pero Cruz Azul debe eliminar a los Pumas

El equipo de Nicolás Larcamón busca finalizar primero del Apertura 2025

El Cruz Azul, dirigido por el argentino Nicolás Larcamón, recibirá a los Pumas, en los que se desempeña el guardameta costarricense Keylor Navas, en una apuesta a terminar como líder en el Apertura del fútbol mexicano.

Con 10 victorias, cinco empates, una derrota y 35 puntos, los Azules encabezan la tabla de posiciones una unidad encima del campeón Toluca y el subcampeón América; o sea, si vencen a los universitarios en la última jornada, asegurarán pasar como primer clasificado a los cuartos de finales.

Cruz Azul muestra la tercera defensa más segura del torneo con 17 goles recibidos, seis menos que Pumas, y exhibe el sexto ataque más letal con 30 anotaciones, nueve más que su rival de turno. Sin embargo, esos números dicen poco por tratarse de un duelo entre dos equipos con gran rivalidad que suelen dar buenos partidos.

Pumas ocupa el décimo escaño, último de la zona de reclasificación y está obligado a ganar para seguir vivo en el campeonato, un agregado a las expectativas del duelo.

Al acecho del primer lugar, Toluca y América se batirán entre ellos este sábado en el duelo más esperado de la jornada; el sobreviviente tendrá asegurado el primer lugar, si Cruz Azul no supera a Pumas, o el segundo.

La última fecha del campeonato se jugará con cinco clasificados a la liguilla de los ocho mejores: Cruz Azul, Toluca, América, Tigres UANL y Monterrey. Las Chivas de Guadalajara recibirán el sábado a Monterrey con todo a favor para también asegurar su boleto a cuartos, lo cual conseguirán si ganan, empatan o pierden por poco margen.

¿Qué se juega tu equipo en la última fecha de la Liga MX?

1. Cruz Azul: La defensa del liderato final del Apertura 2025.
2. Toluca: Recuperar el primer lugar, que ostentó hasta la penúltima jornada.
3. América: Cobrar revancha del Toluca y aspirar a quedarse con el liderato.
4. Tigres: Sueña con su primer liderato desde el Clausura 2015.
5. Rayados: Mejorar su posición en la tabla para tener un rival más ‘a modo’ en cuartos.
6. Chivas: Asegurar su sitio entre los 6 primeros que avanzan directo a cuartos de final.
7. Juárez: Si no puede colarse en el top-6, al menos quedar en el play-in A.
8. Pachuca: Posicionarse en el play-in A.
9. Tijuana: ‘Robar’ un lugar en el play-in A, ese que clasifica a cuartos de final con una victoria.
10. Pumas: Aferrarse al último lugar que concede un lugar al play-in B.
11. Santos: Desbancar al 10°y clasificar al play-in de la Liga MX.
12. Atlas: ‘Robar’ un lugar en el play-in y salvar el torneo tras perder el clásico tapatío.
13. Querétaro: Una combinación de resultados que lo mande al play-in.
14. Atlético de San Luis: Una victoria para buscar el milagro del play-in.
15. Necaxa: Una tercera victoria consecutiva que le dé fe al proyecto de Fernando Gago.
16. Mazatlán: Alejarse del último lugar en la tabla de cociente.
17. León: Que la afición despida a James Rodríguez con su primera victoria en 9 partidos.
18. Puebla: Cerrar el torneo al menos con una decena de puntos.

LO MÁS VISTO

RELACIONADOS