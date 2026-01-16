Miguel Borja regresa a México y acompañará a Cruz Azul en la Jornada 3

Enrique Gómez

Ya con la venta de Mateusz Bogusz (no oficial), podrá inscribir al refuerzo (no oficial) que le faltaba.

Cruz Azul al fin hizo el espacio que necesitaba y pudo regresar a Miguel Borja para, ahora sí, cerrar el traspaso del delantero colombiano y anunciarlo como su refuerzo para este incipiente Clausura 2026.

De hecho, se espera que pueda acompañar al grupo a Puebla para el duelo contra ‘La Franja’, aunque, eso sí, lo hará desde la tribuna pues aún no está habilitado para jugar. Vaya, ni siquiera ha sido anunciado.

De acuerdo con los reportes de la prensa, el atacante de 32 años regresó a la Ciudad de México en la mañana de este día para reincorporarse a los entrenamientos de La Noria, pues esta vez ya tiene la certeza de que podrá ocupar un lugar en el plantel, toda vez que la salida de Mateusz Bogusz es un hecho.

La falta de hambre de Mateusz Bogusz decepcionó al Cruz Azul "Pudo haber hecho más, se entregó muy rápido", lamentó Nicolás Larcamón

Aunque no se ha hecho oficial, el propio técnico Nicolás Larcamón admitió que el mediocampista polaco está fuera del equipo, tanto que expresó que, más allá de que el jugador haya sido una “víctima” de las circunstancias y de la regla que obliga a que los juveniles mexicanos vean cierta cantidad de minutos, sí que le hubiera gustado ver más combatividad y hambre por parte del jugador para buscar más minutos.

Se habla de que el Houston Dynamo compró al jugador por 6 millones de euros, más 4 millones adicionales por conceptos de bonificaciones, además de que el equipo mexicano se quedó con el 30% de su carta.

Esto quiere decir que el club de la Ciudad de México (que este torneo jugará como local en Puebla y hará más de dos horas en autobús para cada compromiso en casa) ya tiene habilitada una casilla de foráneo.

Borja, exjugador del River no ve minutos desde el 9 de noviembre y en 2025 anotó 8 goles.