Matías Almeyda, otra voz contra la pausa de hidratación

EFE

El argentino Matías Almeyda, entrenador del Monterrey del fútbol mexicano, dijo este viernes que las pausas para hidratación impuestas por la FIFA en el Mundial 2026 quitan su esencia al fútbol.



"Esto modifica el fútbol, poco a poco lo van modificando y eso a mí no me gusta, el jugador no se va a deshidratar, si hay calor, el jugador debe aguantar lo que viene, si no convertimos a esto en otro deporte", afirmó el técnico. Chivas ha tenido 12 técnicos desde que se fue Matías Almeyda

Almeyda, quien se encuentra en pretemporada con los Rayados del Monterrey, señaló que esa necesidad de comercializar todo altera el ritmo de este deporte.



"Yo no cambiaría tanto el fútbol, este deporte en su estado natural no debería ser alterado; sabemos que pasa más por un tema comercial, los futbolistas toman agua y te pasan publicidad, el aficionado y yo queremos ver cómo los futbolistas toman agua y no los veo", subrayó.



El exentrenador del Sevilla español avisó que estas pausas van a cambiar incluso los hábitos de los seguidores.



"He visto en el estadio que durante la hidratación la gente sale, se va al baño, entonces poco a poco se va convirtiendo esto en otra cosa", puntualizó.



Almeyda aprovechó para destacar la pasión de la afición mexicana, por la que dijo la FIFA debería agradecer a esta nación.



"La FIFA debe agradecer a todos los mexicanos porque la afición de este país llena todos estadios, de pronto apoya a Corea, luego va a apoyar a Holanda; todos los mexicanos viven el fútbol como una fiesta", apuntó.

El técnico argentino, que fue campeón de la Copa de Campeones de la Concacaf con el Guadalajara, puso el foco en la manera en que los seguidores del país se comprometen y entusiasman con el Mundial.



"Llenan los estadios, consumen todo lo que se vende, están dejando un número importante en todo esto, así que, ¡viva México! Hay mexicanos por todos lados, aquí, en Estados Unidos, en Canadá", comentó.



También habló de los estadios de Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México que sirven como sede.



"Los escenarios que eligieron para jugar aquí son impresionantes. Felicitar a México por eso y uno que es parte de este fútbol, a pesar de que estuve fuera por un tiempo, siempre me alegro mucho por formar parte de esto", concluyó.