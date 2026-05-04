Los reprobados de Pumas que no pudieron completar la faena ante América

Héctor Cantú

Los Pumas de la UNAM dejaron escapar una oportunidad de oro para encaminar la eliminatoria de los cuartos de final a su favor, cuando tenían, en la lona, a las Águilas del América.

Aunque al final la paridad le sigue dando una ligera ventaja, los Pumas no pudieron consumar una victoria que ya tenían en la bolsa y ahora tendrán que defender su posición en el juego de vuelta en Ciudad Universitaria.

Álvaro Angulo entró en la lista de reprobados. El mediocampista se perdió en la marcación y tras su fallo en el sAlto llegó el empate del América. Elk Zurdo disparó en una ocasión., pero lo hizo de manera errónea hacia el arco de Rodolfo Cotta, además de solo haber recuperado un balón y haber perdido el único duelo aéreo que sostuvo en el campo.

Otro de los señalados fue Nathan Silva, quien tuvo los peores registros de todo el equipo universitario durante el encuentro. Además de haber cometido la falta dentro del área con la que se marcó el penal que empató el partido, Silva se fue sin un solo duelo ganado ni tiros bloqueados, adem´s de haber perdido 4 balones en total.

Finalmente, Robert Morales fue el tercer futbolista señalado tas el eucnetro ante las Águilas. El delantero disparó la oportunidad clara de gol que tuvo en los pies y apenas completó 6 pases del total intentado.

Pumas necesita un empate o una victoria para avanzar a semifinales y mantener vivo el sueño de levantar el título que se le ha negado durante los últimos 15 años.