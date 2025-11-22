Los mejores planteles están en la Liguilla, solo falta Pachuca

Enrique Gómez

Ya están clasificados a cuartos de final los equipos más valiosos de la Liga MX, solo falta Pachuca.

Casualmente, justo los seis equipos con mayor valor de plantilla según la tabla de Transfermarkt, finalizaron en los primeros puestos y avanzaron directamente a la Liguilla, por lo que si Pachuca supera en el Play-in a Juárez, resultará que los siete equipos mejor cotizados de México están en la Liguilla, además, claro, de Tijuana que se metió a las finales pese a que está a media tabla en la escala.

Los equipos más valiosos de la Liga MX según Transfermarkt:

1. América, 107 MDE (clasificó cuarto)

2. Cruz Azul, 82 MDE (clasificó tercero)

3. Toluca, 75 MDE (clasificó primero)

4. Tigres, 70 MDE (clasificó segundo)

5. Monterrey, 70 MDE (clasificó quinto)

6. Chivas, 66 MDE (clasificó sexto)

En tanto, Pachuca y Juárez son séptimo y 12° de la tabla de valores, respectivamente.

El equipo hidalguense busca el octavo boleto a la ‘Fiesta Grande’ del Apertura 2025, pero no es necesariamente favorito. El duelo ante Juárez pinta muy parejo, pues, aunque los ‘Tuzos’ tienen mejor plantilla, por algo el equipo fronterizo finalizó mejor en la tabla de posiciones (7° contra 8°) y tiene el derecho de recibir el último Play-in en casa.

Pase lo que pase, el equipo que clasifique hará historia: si Pachuca gana, será la primera vez que un equipo salido del play-in B completa su camino hacia los cuartos de final, mientras que los ‘Bravos’ están a las puertas de la primera desde que llegaron a la Primera División para el Apertura 2019.