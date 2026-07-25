Los hermanos Mauro y Diego Lainez jugarán juntos en Tigres

Redacción FOX Deportes

Por primera vez, los hermanos Mauro y Diego Lainez jugarán juntos en un mismo equipo profesional.

Tigres anunció el fichaje de Mauro Lainez, quien se unirá al equipo universitario y a su hermano menor, Diego, quien el torneo pasado fue uno de los mejores futbolistas del equipo.

Con 30 años, el extremo (o lateral) izquierdo recibirá otra gran oportunidad en su carrera tras su paso por el ya extinto Mazatlán, club donde disputó 52 partidos entre el Apertura 2024 y el Clausura 2026.

📹🐯 ¡Mauro Lainez se integró de lleno al trabajo con el equipo, fue presentado ante sus compañeros y así vivió su primer día con los colores de La U!



¡A trabajar fuerte, Mauro! 💛 pic.twitter.com/VyeLU5pSvr — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) July 24, 2026

Mauro, quien también militó en León, Lobos BUAP (extintos también), Tijuana, América, Juárez y Querétaro, ha llegado a uno de los clubes más importantes de los últimos años, donde además podrá compartir la cancha con su hermano menor, un evento que todavía no ha sucedido en la Liga MX.

Este futbolista ha jugado prácticamente en todas las zonas de la cancha y ostenta un total de 11 goles y 13 asistencias en su carrera. Veremos si logra ganarse un lugar en el equipo de Guido Pizarro, quizá uno de los planteles más completos de todo el futbol mexicano y al cual seguirán llegando más refuerzos tras la millonada que dejó la venta de Ángel Correa.