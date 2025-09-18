Publicación: viernes 19 de septiembre de 2025

Enrique Gómez

Los cambios de técnico no funcionan en la Liga MX

Ahora se entiende por qué solo dos equipos han despedido a sus técnicos en el AP25

Después de ver la pobre reacción que han tenido Puebla y Atlas, se puede entender por qué ningún otro equipo se ha animado a despedir a su director técnico. Incluso el Querétaro mantiene a Benjamín Mora.

Y es que, simplemente, los dos cambios de entrenador que se hicieron en la primera mitad del Apertura 2025 no han funcionado o cuando menos, no ha habido mejor en lo que se refiere a resultados.

Así la situación de Rojinegros y poblanos luego de ocho jornadas en esta Liga MX:

Atlas, 15° de la tabla con seis puntos

· 4 partidos con Gonzalo Pineda (1 victoria, 1 empate y 2 derrotas)

· 4 partidos con Diego Cocca (2 empates y 2 derrotas)

Puebla, 18° de la tabla con cuatro puntos

· 5 partidos con Pablo Guede (1 victoria y 4 derrotas)

· 3 partidos con Hernán Cristante (1 empate y 2 derrotas)

A medio torneo y con todos los clubes parejos, así luce el Apertura 2025

El Monterrey de Sergio Ramos (y que acaba de fichar a Anthony Martial) es líder absoluto con 21 puntos.
Con un valor de 108 millones de euros, América es el club más caro de CONCACAF según Transfermarkt.
Cruz Azul, único equipo invicto del Apertura 2025. Lleva 6 triunfos seguidos y está a 1 punto del liderato.
Solo dos cambios de entrenador. Diego Cocca llegó al Atlas (15° lugar) y Hernán Cristante al Puebla (18°).
‘La Franja’ es última de la tabla con 4 puntos, mismos que el Querétaro, pero con peor diferencia de gol.
Chivas ganó el Clásico Nacional ante el América y de estar en el fondo, se halla a 3 puntos del top-10.
Con Keylor Navas en la portería, Pumas está invicto. Su última derrota fue en la Jornada 2 ante Pachuca.
El campeón Toluca marcha 4° con 16 puntos y el subcampeón Tigres, de Ángel Correa, 5° con uno menos.

De hecho, las únicas victorias de ambos equipos en el torneo fueron durante la gestión anterior. La mayor parte de los seis puntos que tiene el Atlas fueron ganados con Pineda; comparación justa si consideramos que, a partir de la fecha pasada, los dos estrategas dirigieron los mismos partidos.

Para esta Jornada 9, Atlas visita al Mazatlán (al que nunca ha podido ganarle en su casa, ni siquiera en fechas del bicampeonato), mientras que el equipo poblano le hará los honores al Necaxa. Vaya partidos entre clubes al fondo de la tabla, sin embargo, los dos locales siguen confiando en sus entrenadores a pesar de todo. El conjunto sinaloense mantiene a Robert Siboldi y los ‘Rayos’ se aferran a Fernando Gago.

¿Qué técnico relevista será el primero en ganar? Ambos enfrentan a equipos de su ‘nivel’ esta semana.

¿Quién será el próximo entrenador despedido? El Querétaro tiene los mismos puntos que el sotanero Puebla, pero la directiva sabe que Mora no es el problema si dirige a la plantilla peor valuada de México.

¿Qué esperaban? Los clubes menos valiosos de la Liga MX están en el fondo de la tabla

13. León, 37 millones de euros | 10° en el Apertura 2025
14. Santos, 30 millones de euros | 11° en el Apertura 2025
15. Mazatlán, 26 millones de euros | 14° en el Apertura 2025
16. Atlas, 26 millones de euros | 15° en el Apertura 2025
17. Puebla, 21 millones de euros | 18° en el Apertura 2025
18. Querétaro, 18 millones de euros | 17° en el Apertura 2025

