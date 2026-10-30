La prueba de fuego del América llega en la antepenúltima jornada

Enrique Gómez

No hace mucho, este partido sirvió para definir al campeón de la Liga MX, ahora, el duelo entre América y Toluca es válido por la Jornada 15 y para el equipo azulcrema es de gran importancia, pues con Cruz Azul y Chivas pisándole los talones, sabe que no puede perder puntos.

El equipo capitalino solo ha sumado un punto en sus últimos dos partidos, pero no se compara con la mala racha del conjunto escarlata, que, aunque está muy cerca de amarrar la clasificación a la Liguilla, no gana desde hace seis partidos.

Así llegan ambos equipos para este duelo por la antepenúltima fecha del Apertura 2026: