La nueva camiseta de Cruz Azul está llena de figuritas

Enrique Gómez

Cuando Cruz Azul ganó la novena hace cinco años, la siguiente camiseta fue muy cuestionada al contar con unas impresiones oscuras. Ahora que levantó la décima, el nuevo jersey también ha dividido opiniones.

La Máquina reveló sus nuevas playeras para el torneo Apertura 2026 (y Clausura 2027) el cual inicia el jueves 16 de julio y donde el equipo capitalino se presentará como campeón defensor.

Cuando se filtraron las primeras imágenes hace unas horas, los diseños no impresionaron a la afición, pero al menos fueron aceptables, sin embargo, cuando se revelaron las imágenes oficiales y nítidas, ya fueron notorios los ‘escuditos’ en marca de agua que se aplican en todo el lienzo celeste.

Presentamos el jersey LOCAL de @CruzAzul 💙🚂 Este no solo es un color, es la esencia inquebrantable. 💯⭐️ ¡La leyenda continúa con cada escudo!



Adquiérela ya en:

🔗 https://t.co/bWSDaLnb05 | https://t.co/LN6eqL3yMu

📍 Tiendas PIRMA | Tienda La Noria.#PirmaFútbol |… pic.twitter.com/l17RvdfV00 — PIRMA (@Pirma_Oficial) July 3, 2026

De acuerdo con Pirma, estos diferentes logos ‘tatuados’ en el jersey local son porque “la historia se lleva en la piel” y porque “cada escudo, cada época y cada triunfo grabados en un diseño único”.

La camiseta local lleva un cuello polo en color blanco, mientras que la visitante es blanca (o acaso crema) con detalles en azul celeste, pero con los patrocinadores en azul marino. También el jersey alternativo tiene los diferentes ‘escuditos’ marcados, pero lo cierto es que a simple vista se notan mucho menos.

Cruz Azul debuta en la Liga MX el viernes 17 de julio contra el Atlético de San Luis, por lo que se espera que utilice su camiseta azul llena de figuritas, pues el equipo potosino suele vestir de rojiblanco como local.